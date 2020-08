Un treno è deragliato in Brianza, 3 contusi (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - È di tre contusi il bilancio del deragliamento del treno in Brianza. Secondo quanto riferito dal 118, a bordo del mezzo c'erano tre persone: il capotreno, il macchinista e un passeggero. Tutti hanno riportato solo qualche contusione. Il treno è deragliato a Carnate (Monza e Brianza), all'altezza di via Roma, alle 11,59. Quattro carrozze si sono rovesciate anche sulla viabilità ordinaria. Leggi su agi

rtl1025 : ?? Un treno è deragliato poco appena delle 12 a #Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in #Brianza. Nel… - Rossana7336 : #Treno deragliato a Carnate, le carrozze invadono anche la strada. Contuse tre persone Poteva andare molto peggio s… - dygualdo : è deragliato un treno della linea che prendo per andare in uni, voi tutto bene ? - martyisnt96 : RT @rtl1025: ?? Un treno è deragliato poco appena delle 12 a #Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in #Brianza. Nel deragliame… - kickmyballs222 : RT @ValeMameli: #Lombardia #Trenord Mai così in basso. -