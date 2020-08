Spese obbligate “mangiano” quasi metà consumi (Di mercoledì 19 agosto 2020) La crisi del 2020 e gli effetti dell’emergenza Covid si fanno sentire sui bilanci familiari con una compressione delle Spese libere e un aumento di quelle obbligate che incidono per quasi il 44% sul totale dei consumi delle famiglie, arrivando a pesare per oltre 7.000 euro l’anno pro capite. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulle Spese obbligate delle famiglie tra il 1995 e il 2020. esn/pro/red <div>Spese obbligate “mangiano” quasi metà consumi</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

