Scuola, per il Cts ripartenza priorità assoluta (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La ripartenza di tutte le scuole il prossimo 14 settembre rappresenta una priorità assoluta per il Paese. Per il raggiungimento di questo obiettivo stanno lavorando, in maniera continuativa, sinergica e coordinata sia i ministeri a essa particolarmente interessati (Istruzione e Salute), sia il commissario straordinario per l’emergenza, sia il Comitato tecnico-scientifico, che oggi si sono riuniti in un apposito incontro in vista della ripresa. Al centro della riunione il parere del Cts del 12 agosto che resta confermato, così come è stato ribadito l’obiettivo di garantire quanto prima in tutte le scuole il necessario distanziamento interpersonale”. Così in una nota il Comitato tecnico-scientifico al termine della riunione in vista della riapertura delle scuole. “Tutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

