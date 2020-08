Scuola, Cts: la mascherina andrà indossata sempre. Si toglie solo per l’interrogazione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Miozzo (Cts): “Ai ragazzi sopra i 6 anni sarà chiesto di usare la mascherina” “Ai ragazzi sopra i sei anni sarà chiesto di usare la mascherina. Ci saranno delle condizioni particolari, come ad esempio l’uso o non uso della mascherina per una ragazzo o una ragazza non udente, per un bambino o una bambina con delle difficoltà neurologiche o psicologiche oppure durante l’interrogazione – ha detto il coordinatore del comitato tecnico scientifico (Cts) Agostino Miozzo a SkyTg24, nel giorno della riunione del Cts sulla Scuola con la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina -. Ci saranno dei momenti del contesto locale e specifico che saranno di volta in volta valutati. Ovviamente non c’è la mascherina a mensa o mentre si fa ginnastica, ... Leggi su tpi

