Ricardo Rodriguez e il Toro: era la prima scelta di Giampaolo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Murru no, Rodriguez sì. L’ha spiegato anche Marco Giampaolo nella conferenza di presentazione, alla larga da qualsiasi equivoco. E Rodriguez è arrivato, firmando un contratto di quattro anni, tutto confermato. Ecco Rodriguez subito dopo le visite in compagnia del suo agente Gianluca Di Domenico (a sinistra) e del direttore sportivo Davide Vagnati. Per Ricardo sarà una stagione importante, è l’anno che porta agli Europei. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

