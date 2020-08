Oddo e il Perugia si separano dopo la retrocessione in Serie C (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si separano ancora le strade di Massimo Oddo e del Perugia Calcio. L’allenatore, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, era stato prima esonerato poi richiamato alla guida dei grifoni nel finale di campionato, terminato con la retrocessione in Lega Pro. Una categoria dove il Perugia torna dopo sei anni di presenza in B. “Ac Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il legame contrattuale con l’allenatore Massimo Oddo – si legge in una nota – La società augura a mister Massimo Oddo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale”. Leggi su sportface

ACPerugiaCalcio : A.C. Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il legame contrattuale con l’allenatore Massimo Oddo.… - DiMarzio : Per Massimo #Oddo ufficiale l'addio al #Perugia - Daniele82529070 : Calciomercato serie C LIVE: Perugia, risolto il contratto con Oddo - sportface2016 : Si dividono le strade del #Perugia e di Massimo #Oddo #SerieC - kuupa1989 : RT @DiMarzio: Per Massimo #Oddo ufficiale l'addio al #Perugia -

Ultime Notizie dalla rete : Oddo Perugia Perugia, addio Oddo: risoluzione consensuale Corriere dello Sport Il Perugia Calcio e Oddo si separano

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Si separano ancora le strade di Massimo Oddo e del Perugia Calcio. L'allenatore, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, era stato prima esonerato poi ...

Pedullà: "Il Perugia riparte dalla triade Comotto-Giannitti-Caserta: obiettivo Serie B"

Rivoluzione Perugia. Così Alfredo Pedullà: "Il Perugia ha risolto il contratto con Massimo Oddo, si è congedato da Roberto Goretti dopo una gestione fallimentare, e ha già le idee chiare per il futuro ...

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Si separano ancora le strade di Massimo Oddo e del Perugia Calcio. L'allenatore, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, era stato prima esonerato poi ...Rivoluzione Perugia. Così Alfredo Pedullà: "Il Perugia ha risolto il contratto con Massimo Oddo, si è congedato da Roberto Goretti dopo una gestione fallimentare, e ha già le idee chiare per il futuro ...