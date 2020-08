MotoGp, Paolo Simoncelli: “E’ il momento di fermarsi e cambiare le regole” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’ultimo weekend di gara della MotoGp in Austria ha lasciato dei pesanti strascichi a causa di due spaventosi incidenti avvenuto nella classe regina e in Moto2. Le decisioni prese dai giudici non sono state molto gradite, in modo particolare, da Paolo Simoncelli che, attraverso un comunicato, ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione: “Al giorno d’oggi non è il miglior pilota quello che vince, ma il più intelligente che va sulla zona verde barando. Com’è possibile fare la differenza in questo modo? In nome della sicurezza hanno dato ai piloti la possibilità di entrare in curva più velocemente e rischiando sempre. Tutti frenano a morte “nessun problema, se esco dall’asfalto posso rientrare”. NO! Possiamo vedere quelle scene anche in ... Leggi su sportface

Paolo Simoncelli con un comunicato attacca le decisioni che si stanno prendendo dopo gli incidenti di gara, dopo il GP d’Austria Il Motomondiale sta facendo parlare, molto, in questi giorni dopo i tan ...

Dovizioso e la Ducati? Una bellissima storia d'amore, che ha reso migliori entrambi. Non cercate vittime o colpevoli, perché non ci sono: al termine dell'anno si diranno addio, ma speriamo che in ques ...

Paolo Simoncelli con un comunicato attacca le decisioni che si stanno prendendo dopo gli incidenti di gara, dopo il GP d'Austria Il Motomondiale sta facendo parlare, molto, in questi giorni dopo i tan ...