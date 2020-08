Maria De Filippi terrorizzata dalla loro assenza: “Non potrei vivere senza…” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Maria De Filippi mette per un attimo da parte la tv e si racconta al settimanale Chi sotto una veste totalmente diversa. La sua paura più grande sembra infatti legata a Ugo e Filippa, chi sono? La conduttrice Mediaset dedita al lavoro sembra pronta a tornare su Canale 5 da settembre con tutti i suoi … L'articolo Maria De Filippi terrorizzata dalla loro assenza: “Non potrei vivere senza…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Maria De Filippi: sogna di diventare nonna - Camilllinha28 : 'A me fanno paura gli uomini troppo stupidi. Mi fanno paura quelli che sono attenti alle cose che indossi e non all… - MarianoUniverso : #MariaDeFilippi, #MaurizioCostanzo e la passione per #chilhavisto - blogtivvu : Maria De Filippi: “Ugo ha avuto due tumori”, dolorosa confessione sul cane - granato_serena : #MariaDeFilippi, c'è una cosa che la conduttrice fa spesso con #MaurizioCostanzo: le indiscrezioni inaspettate -