Maksimovic in partenza, si lavora allo scambio con Sokratis (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il quotidiano Tuttosport riporta in merito al trasferimento di Maksimovic. L’ex Torino Nikola Maksimovic non ha avuto le garanzie che cercava con Gattuso ed è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

MondoNapoli : Tuttosport: 'Maksimovic in partenza. Due i motivi dietro la rottura' - - VincyDevi : @GIANLUIGI771 Sicuro rimane Manolas tra questi tre ...Kulibaly prossimo alla partenza e occhio a Maksimovic...mia s… - Frances39188556 : @enzogoku69 @theboss_1908 Grazie per la risposta ma ti ho chiesto di maksimovic perché andando a vedere su Tutto Na… - Frances39188556 : @enzogoku69 @theboss_1908 Ciao Vincenzo ma anche maksimovic è in partenza oltre a koulibaly? Se va via anche Lupert… -