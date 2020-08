Mai cinema e teatri come scuole. Perché Vaia spara a zero (Di mercoledì 19 agosto 2020) La riapertura delle scuole si avvicina. Tra le ipotesi per garantire il distanziamento sociale c'è quello di utilizzare anche cinema e teatri. Ma per gli esperti sarebbe una follia perché non si consentirebbe la riapertura delle attività e in Italia ciò che è provvisorio poi diventa definitivo. "Sono molto preoccupato - dice Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma - Vorrei che fosse chiaro che nessuno si deve imbarcare senza aver fatto il tampone. Dico ai giovani ponetevi alla testa della lotta contro il coronavirus, applicando le regole e aumentando gli spazi della socialità. Per la scuola è un fatto fisico, c'è bisogno che vengano esercitate azioni immediate. La scuola deve essere migliorata. Ma sono ... Leggi su iltempo

tempoweb : Mai cinema e teatri come scuole. Perché Vaia spara a zero #scuola #coronavirus #covid - BBilanShit : RT @AmbCina: La 10° ed. dell'#InternationalBeijingFilmFestival proietterà “Nuovo Cinema Paradiso” diretto dal regista italiano @GTornatoref… - AmbCina : La 10° ed. dell'#InternationalBeijingFilmFestival proietterà “Nuovo Cinema Paradiso” diretto dal regista italiano… - RollingStoneita : Oggi torna al cinema il film di Giorgio Diritti: la sinfonia visiva perfetta per un Elio Germano strepitoso, che co… - PMarchettoni : RT @Corriere: Su @7Corriere Antonio D'Orrico intervista il cantautore, nato ad Asti 83 anni fa. Alla Mostra del Cinema di Venezia verrà pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai cinema Mai cinema e teatri come scuole. Perché Vaia spara a zero Il Tempo Meloni: “Centro-destra firma patto anti-inciucio. Mai al Governo con la sinistra” VIDEO

Giorgia Meloni annuncia: “Il centro-destra firma patto anti-inciucio, mai al Governo con la sinistra”. Giorgia Meloni presenta l’accordo anti-inciucio del centro-destra. “Mai al Governo con la sinist ...

Giampiero Mughini/ “Mai ricevuto riconoscenza. Sono sempre il nemico” (Io e Te)

Giampiero Mughini ospite a Io e Te. Il giornalista racconta della sua infanzia, il primo amore e la sua movimentata carriera È Giampiero Mughini l’ospite della nuova puntata di Io e Te. Una puntata ch ...

Giorgia Meloni annuncia: “Il centro-destra firma patto anti-inciucio, mai al Governo con la sinistra”. Giorgia Meloni presenta l’accordo anti-inciucio del centro-destra. “Mai al Governo con la sinist ...Giampiero Mughini ospite a Io e Te. Il giornalista racconta della sua infanzia, il primo amore e la sua movimentata carriera È Giampiero Mughini l’ospite della nuova puntata di Io e Te. Una puntata ch ...