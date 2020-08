L’Equipe dedica una pagina a Francesca Brienza: “Condivido Rudi con i suoi giocatori” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Condivido Rudi con i suoi giocatori”. Francesca Brienza, la compagna di Rudi Garcia, si presenta così, con l’orgoglio di chiamarsi per nome e non solo come lady Garcia, nella pagina che l’Equipe le dedica nel giorno della semifinale Champions in cui l’Olympique Lione sfida il Bayern Monaco. “Mi piace viaggiare, ma ho detto a Rudi che a Lisbona andrò se va in finale”, dice la giornalista romana divenuta compagna dell’allenatore durante la sua stagione a Trigoria (“lavoravo per il club e sono coscienziosa, così prima di uscire con lui lasciai passare del tempo e chiesi permesso al mio capo”). Brienza racconta il suo rapporto con il lavoro, le ... Leggi su sportface

