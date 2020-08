Individuati i primi 10 positivi tra le 470 persone in quarantena nel resort dell’isola di Santo Stefano. Nelle prossime ore i risultati di tutti i tamponi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo i primi 150 tamponi processati ed effettuati tra il personale e gli ospiti, in quarantena nel resort dell’isola di Santo Stefano, 10 persone sono risultate positive al Covid-19. I tamponi compiti ieri, in seguito al contagio di un lavoratore stagionale della stessa struttura, attualmente ricoverato all’ospedale di Sassari, sono circa 470. “L’Unità di crisi, che sta gestendo la situazione, ci ha riferito che il dato complessivo potrebbe essere disponibile intorno alle 14”, ha detto il sindaco di La Maddalena, Luca Montella. Ma sull’isola sarda non sono mancati i tentativi di fuga, come quello di una coppia, poi fermata dalle forze dell’ordine, che era pronta a recarsi all’aeroporto a Olbia. ... Leggi su lanotiziagiornale

