Il piccolo Gioele straziato da maiali e cani selvatici. Ma ritrovarlo è stata una liberazione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un ritrovamento straziante come la vicenda che ha portato un padre, per sedici giorni a cercare il figlio, o almeno quello che rimaneva di lui. Oggi, finalmente, l’epilogo. “Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire“. A darne notizia di quella che sarebbe stata la fine delle ricerche del piccolo … L'articolo Il piccolo Gioele straziato da maiali e cani selvatici. Ma ritrovarlo è stata una liberazione proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

