Il Napoli rilancia per Gabriel con “una grossa offerta last minute”, l’accordo con l’Arsenal traballa (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’affare già dato per concluso con l’Arsenal, e un’offerta definita “enorme” dalla stampa inglese da parte del Napoli che rimette tutto in discussione. Gli azzurri rilanciano per Gabriel, il brasiliano del Lille ormai al centro di un’asta con i Gunners (e l’Everton). Secondo Sky Sports nelle ultime ore è arrivata un’offerta last minute del Napoli a far traballare l’accordo con gli inglesi. L’offerta, con un notevole rialzo in termini di ingaggio per il giocatore, “è stata seriamente presa in considerazione”, scrivono. Gabriel avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in Premier League, ma ora è ingolosito ... Leggi su ilnapolista

