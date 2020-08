Il Messaggero: la Roma vuole 40 milioni per Veretout e segue Maksimovic (Di mercoledì 19 agosto 2020) A volte la propaganda di calciomercato può tornare indietro come un boomerang. Lo descrive bene questa mattina Il Messaggero. La Roma non ritiene più incedibile Veretout ma avendo letto le cifre richieste dal Napoli per Allan (che al momento non trovano corrispondenze nella domanda), ha rilanciato con la stessa moneta: A 22 milioni, il francese (richiesto proprio dagli azzurri) non parte. Per far cambiare idea al club, servirebbe una proposta simile alla richiesta del Napoli per Allan (40). Poi c’è la pista Milik che – come ribadisce il quotidiano Romano – “s’è promesso alla Juventus”. Ma c’è anche Maksimovic. Il difensore è un fedelissimo di Gattuso ma ha il contratto in scadenza nel 2021. La richiesta ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Messaggero Roma Roma, controlli anti-Covid, i vigili: «I nuovi divieti? Non li capiamo, difficile fare multe» Il Messaggero I romani positivi a Porto Rotondo venivano da Ibiza e Mykonos: "Potrebbero aver preso lì il virus"

Inoltre, stando a quanto riportato oggi dal Messaggero, alcuni dei ragazzi risultati positivi potrebbero aver contratto il virus dopo aver soggiornato in Grecia, a Mykonos. Gli ultimi dati della Asl ...

Coronavirus, in Sardegna si allarga il focolaio dei ragazzi: 25 casi, 19 sono a Roma

«I positivi alla fine saranno molti di più», aveva previsto l'altro giorno un esperto di tracciamento dopo che la ricostruzione della storia dei ragazzi di Roma Nord contagiati in Costa Smeralda stava ...

