Gretel e Hansel, recensione: la fiaba dei Grimm torna al cinema in una nuova veste (Di mercoledì 19 agosto 2020) recensione di Gretel e Hansel, rilettura a tratti inedita della celebre fiaba, a cura del regista horror Oz Perkins. C'è un che di nostalgico nell'affrontare la recensione di Gretel e Hansel, e non solo perché si tratta dell'ennesima rilettura - piuttosto interessante - della celeberrima fiaba: da un lato, si tratta di un film che negli Stati Uniti è uscito a gennaio, quando andare al cinema era ancora qualcosa che davamo abbastanza per scontato, prima che sviluppi recenti trasformassero quell'attività, e molte altre, in un concentrato di incertezza; dall'altro, è una produzione della Orion Pictures, il cui logo vintage, che ricorda gli esordi di figure iconiche come Terminator e RoboCop, apre un ... Leggi su movieplayer

BonvicinoMatteo : RT @fantascicast: Cinema: Gretel e Hansel, ritorno al cinema in sicurezza | - UCI_Cinemas : Gretel non è solo una ragazzina, lei è la chiave della storia! Riuscirà a salvare la propria vita e quella di suo… - HorrorItalia24 : ??GRETEL E HANSEL esce oggi al CINEMA ?? ??Andrete a vederlo? ???SI ???NO ?Se siete di Roma, Milano e Firenze (Ca… - fantascicast : Cinema: Gretel e Hansel, ritorno al cinema in sicurezza | -