"Gli ha regalato 500 euro di tasca propria". Conte, com'è umano lei: sapete a chi ha dato i soldi? Schiaffo agli italiani in crisi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un gentile regalino: 500 euro, da Giuseppe Conte in persona. Mentre migliaia di italiani hanno aspettato mesi prima di ricevere i soldi della cassa integrazione per l'emergenza coronavirus, è andata decisamente meglio a due sposini cechi, Zdeneck e Camilla, in luna di miele nel Gargano. Come riporta il Tempo, ai due sono stati rubati soldi e documenti qualche giorno fa mentre stavano scattando alcune fotografie al tramonto a Torre Mileto, stazione balneare di San Nicandro Garganico. Una disavventura che ha intenerito il premier, foggiano di Volturara Appula. A quel punto all'hotel dove alloggiano gli sfortunati turisti è arrivata la telefonata del presidente del consiglio "che secondo quanto è stato ... Leggi su liberoquotidiano

louisxgolden__ : RT @xx_dlibyh: delle louies hanno pagato per mettere il nome di lou su una stella di walk on fame e gli hanno regalato una stella nella cos… - ekvenezia : Dopo aver regalato 11 milioni alla Tunisia, ha voluto donare ad altri stranieri gli ultimi spiccioli! No comment... - PACMAN4976 : Gli ha regalato il suo bonus vacanza. - SoxLonely : RT @scsweetcreature: Vi giuro raga che mi state sui coglioni quando fate così. Riconosco il fatto che Harry stia facendo più successo degli… - sermat43 : Se il pezzo di formaggio lo hanno a Lui regalato, i diti li può ficcare dove più gli aggrada ! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli regalato Disastro tricolore nelle coppe europee, ma la Moto Gp ha regalato qualche sorriso - Il Vostro Giornale IVG.it FANTARACCONTI - Ero terzo all'ultima giornata. Combinazione assurda e vinco il fantacalcio

Questa storia sembra il film perfetto, quello col finale impossibile, un po' come un viaggio mentale, eppure questo pazzo 2020 mi ha regalato la prima vittoria al fantacalcio, nella maniera più incred ...

Ora il gioielliere rompe il silenzio: "Lady Diana e Dodi volevano annunciare il fidanzamento"

A quasi 23 anni dalla scomparsa di Lady Diana sono ancora tanti gli enigmi da risolvere ... Dodi al-Fayed avrebbe regalato a Lady Diana? Questo gioiello esiste davvero? Stando alla ricostruzione dei ...

Questa storia sembra il film perfetto, quello col finale impossibile, un po' come un viaggio mentale, eppure questo pazzo 2020 mi ha regalato la prima vittoria al fantacalcio, nella maniera più incred ...A quasi 23 anni dalla scomparsa di Lady Diana sono ancora tanti gli enigmi da risolvere ... Dodi al-Fayed avrebbe regalato a Lady Diana? Questo gioiello esiste davvero? Stando alla ricostruzione dei ...