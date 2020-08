Gioele Mondello ritrovato? Procuratore: «I resti sono di un bambino», arrivato carro funebre (Di mercoledì 19 agosto 2020) Purtroppo è il nostro mestiere, ma vi assicuriamo che è difficile raccontare. Di fronte alla bara che contiene i resti di un bambino, probabilmente del piccolo Gioele Mondello, non ci sono parole. Fino alla fine ci si era aggrappati disperatamente ad una flebile speranza: la favola di qualcuno che avesse preso in custodia il bimbo prendendosene cura. Invece la macabra, dura, disumana realtà. Un silenzio surreale non può che accompagnare il feretro. Il Procuratore di Patti Cavallo non si è sbilanciato: si tratta di resti di “piccola taglia”, un bambino. Test accerteranno l’identità del soggetto. Il corpo è stato trasportato via per effettuare l’autopsia che darà la ... Leggi su urbanpost

rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - rtl1025 : ?? Sul luogo dove sono state trovate alcuni resti ossei e tracce di indumenti che sarebbero compatibili con il picco… - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - Mbyk019285 : RT @rtl1025: ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 agosto. Per g… - Susannagr17 : Gioele Mondello è morto, trovato il corpo del figlio di Viviana Parisi: c'è la conferma ufficiale -