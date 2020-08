Francia, il focolaio dell’Europa che l’Italia non controlla (Di mercoledì 19 agosto 2020) La diffusione odierna dei contagi, con buone probabilità, dipende per lo più dai contatti delle persone con i territori che hanno un’incidenza virale superiore alla nostra. Si tratta dei cosiddetti casi d’importazione. Il governo, sino a questo momento, ha stretto rispetto ad alcune zone di mondo, predisponendo controlli sui viaggi di rientro e non che … Francia, il focolaio dell’Europa che l’Italia non controlla InsideOver. Leggi su it.insideover

Roky99760738 : RT @Nozucchero: Dunque, da quanto capisco, il problema in Francia in questo momento è questo: così come gli italiani stanno facendo le vaca… - Nozucchero : Dunque, da quanto capisco, il problema in Francia in questo momento è questo: così come gli italiani stanno facendo… - cesarebrogi1 : RT @laltra_opinione: #Covid_19 nel #mondo, non va affatto bene: boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania. Nuovo pic… - laltra_opinione : #Covid_19 nel #mondo, non va affatto bene: boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania. Nuovo… - ugoebasta : 12 positivi tutti asintomatici. A Reggio 4 positivi di cui 1 a Scilla di rientro dalla Francia e 3 relativi al noto… -