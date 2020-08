Formula 1, raggiunto un accordo tra team per il Patto della Concordia (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Formula 1 ha annunciato che tutti i 10 team hanno aderito al nuovo Patto della Concordia, il quale stabilirà i termini sotto ai quali le scuderie competeranno fino al 2025. Dopo l’annuncio ieri di Ferrari e McLaren oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce l’accordo definitivo anche con tutti gli altri team, Mercedes compresa che non sembrava molto favorevole: “L’accordo – si legge nel comunicato ufficiale – assicurerà a futuro sostenibile e a lungo termine per la Formula 1 e, combinato col nuovo regolamento, annunciato a ottobre 2019 e che entrerà in vigore nel 2022, ridurrà il gap finanziario e sui circuiti tra i team, creando ... Leggi su sportface

