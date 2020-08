Discoteche chiuse, Conte: “Il governo non ha mai autorizzato la riapertura” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Il governo non ha mai autorizzato l’apertura delle Discoteche”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista al Fatto Quotidiano. Discoteche chiuse, Conte: “Il governo non ha mai autorizzato la riapertura” “Abbiamo sempre ritenuto impensabile – ha sostenuto il capo del governo – che in una discoteca si possano mantenere distanze e … L'articolo Discoteche chiuse, Conte: “Il governo non ha mai autorizzato la riapertura” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

