Covid-19, tre postazioni per i tamponi in Irpinia: circa novecento le richieste (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continua lo screening in Irpinia per le persone in rientro dalle vacanze. Le richieste di tampone naso-faringeo o sierologici proviene da chi è rientrato da Malta, Grecia e Croazia. Paesi che nelle ultime settimane hanno avuto un’impennata di contagi. Tre le postazione individuate in Provincia di Avellino: Campo Genova ad Avellino; Sant’Angelo dei Lombardi (in via Bartolomei) e Ariano Irpino al Pala Cardito. Ad oggi circa 900 le persone che si sono sottoposti al tampone. Nel frattempo arrivano buone notizie dal “Moscati” di Avellino. Il 69enne di Santa Lucia di Serino si è negativizzato. E’ stato uno dei primi contagi registrati nella seconda mini-ondata in Irpinia. Nelle prossime ore lascerà il Covid ... Leggi su anteprima24

Positiva una ragazza di ritorno dalla Grecia. Tre casi in Abruzzo di rientro da Malta

Covid-19, salgono a tre i reatini positivi individuati a Fiumicino Rietinvetrina Ilaria Capua: «Il coronavirus ha cambiato tutto. Serve un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente»

Che cosa ci aspetta non si sa, impariamo giorno per giorno cercando di gestire delle politiche sanitarie in una popolazione stanca, insicura e arrabbiata. Ormai si sa che le cose da fare sono tre: igi ...

