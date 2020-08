Cosa ha Ilicic tra depressione e malattia: tutti gli indizi e notizie da ignorare (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cosa ha Ilicic? La domanda rimbalza sui social da diverse settimane a questa parte e fino a ieri nessuno riusciva a darsi una risposta precisa, parlando di tanto in tanto della malattia che avrebbe portato alla sua depressione, fino ad inconsistenti voci sulla moglie. Di lui abbiamo parlato soprattutto per questioni sportive, come avvenuto in autunno in seguito ad un match a dir poco infuocato tra Napoli e Atalanta. Tuttavia, da alcune ore a questa parte gira una catena sui social che va esaminata con maggiore attenzione. Cosa ha Ilicic? Occhio alle catene su depressione, malattia e moglie In sostanza, Cosa ha Ilicic? Di recente ha preso piede su Facebook un messaggio virale in cui si parla in modo dettagliato della sua ... Leggi su bufale

clikservernet : Cosa ha Ilicic tra depressione e malattia: tutti gli indizi e notizie da ignorare - Noovyis : (Cosa ha Ilicic tra depressione e malattia: tutti gli indizi e notizie da ignorare) Playhitmusic - - DaiDea7 : @Ansuar6_ @PSG_espanol @ChampionsLeague @LigadeCampeones In altra cosa l’Atalanta! Anche se non in forma , senza il… - gianlulosito : @FrankPuppeteer @exsebio Atalanta e Lazio giocano insieme da 4 anni, con una rosa consolidata sia a livello tecnico… - Marco77018284 : @MassimoPecone @Sport_Mediaset Allora Ilicic Gomez Zapata Muriel e Malinosky cosa dovrebbero dire ? -