Coronavirus, presto test obbligatori a Capodichino. De Luca: Basta comportamenti irresponsabili (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all’estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, Croazia, Spagna”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una nota. “La convivenza civile comporta doveri di responsabilità ineludibili – ha proseguito De Luca – per se stessi, per le proprie famiglie e per la comunità. È intollerabile la totale indifferenza a questi doveri. Tanto più nel momento in cui vengono colpiti centinaia di concittadini al di sotto dei 35 anni e alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico. Qualche esempio concreto. Un giovane di un Comune del Casertano è risultato positivo dopo un viaggio in ... Leggi su ildenaro

petergomezblog : #coronavirus Le #discoteche vanno chiuse. O potremmo rimpiangerlo presto- blog di Peter Gomez - ricatti88 : RT @ITALEXIT78: Facchinetti: 'Chi non muore per il virus rimarrà presto senza soldi' - lucio22673283 : Covid19 Troppo presto per poter dire se queste eruzioni cutanee sono causate dal nuovo coronavirus o se invece sono… - manu_etoile : RT @ITALEXIT78: Facchinetti: 'Chi non muore per il virus rimarrà presto senza soldi' - ITALEXIT78 : Facchinetti: 'Chi non muore per il virus rimarrà presto senza soldi' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presto Coronavirus, presto test obbligatori a Capodichino. De Luca: Basta comportamenti irresponsabili Il Denaro Migranti, conclusa la regolarizzazione: 207mila domande. Mezza vittoria o mezza sconfitta?

C’è poi un lato oscuro e inquietante in questa vicenda a cui il Governo non ha prestato attenzione ... Infine la retorica del contagio da coronavirus “d’importazione” – che prende di mira i migranti ...

San Severo, tutto pronto per il raduno

Si ricomincia, finalmente potremmo dire e seppur a ritmi blandi, ma la Cestistica inizierà ufficialmente la sua attività con il raduno che avrà luogo mercoledì 26 agosto al “Falcone e Borsellino”. A M ...

C’è poi un lato oscuro e inquietante in questa vicenda a cui il Governo non ha prestato attenzione ... Infine la retorica del contagio da coronavirus “d’importazione” – che prende di mira i migranti ...Si ricomincia, finalmente potremmo dire e seppur a ritmi blandi, ma la Cestistica inizierà ufficialmente la sua attività con il raduno che avrà luogo mercoledì 26 agosto al “Falcone e Borsellino”. A M ...