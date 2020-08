Cairo: “Con me solo tre stagioni negative su 15. Nel 2005 trovai solo macerie” (Di mercoledì 19 agosto 2020) In occasione della presentazione del nuovo tecnico, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “E’ una giornata importante per noi, nel 2007 volevo già Giampaolo e ripiegammo su un altro allenatore. Poi lo cercai di nuovo, ma finalmente siamo riusciti ad ingaggiarlo ora. Ha grandi qualità e competenze, è un maestro di calcio, sa sviluppare il talento dei giocatori, il Toro ha bisogno di un valore aggiunto”. Sulla stagione appena conclusa e sull’intera sua gestione, Cairo ha detto: “Ho ripensato al mio percorso di 15 anni, e quali sono le stagioni in cui sono veramente deluso? Sicuramente la retrocessione del 2009, poi il 2010 che non facemmo nemmeno i play-off, poi questa stagione perché avevamo altre aspettative. Ci sono tre ... Leggi su ilnapolista

