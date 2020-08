Ballando Con le Stelle, svelati gli abbinamenti di Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini (Di mercoledì 19 agosto 2020) Meno tre settimane al ritorno in tv di Ballando Con Le Stelle, che a partire dal 12 settembre prossimo avvierà su Rai Uno l’edizione più faticosa della propria storia. Il programma di Milly Carlucci fu forse il primo e più importante degli show a vedersi interrotti dal Covid; in partenza a marzo nella storica edizione primaverile, la prima puntata era prevista proprio per i giorni di inizio lockdown. Dopo alcuni tentativi di venire incontro alle nuove regole, la conferma; una trasmissione in diretta non era possibile. Ora, quasi sei mesi dopo, la nuova edizione del talent ha finalmente un cast ufficiale, e persino le prime coppie. Primi abbinamenti tra allievi e maestri per Ballando Con le Stelle 2020, finalmente pronto dopo quasi sei mesi di ritardo A svelare in anteprima i ... Leggi su velvetgossip

