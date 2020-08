Amazon fa la classifica delle città che leggono di più. Ecco chi si è aggiudicato il podio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Da otto anni consecutivi Milano è la numero uno per la lettura, seguono Roma e Torino. Lo dice Amazon. Ma ci sono anche altri ingressi da evidenziare: Napoli è per la prima volta nella Top ten, Bari e Palermo sono nella Top 20. Ecco le magnifiche dieci: Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Verona, Padova, Napoli, Trieste. Il capoluogo piemontese ha scalzato Bologna e Padova, e Pisa è uscita dalla classifica. Oltre a Bari e Palermo anche Reggio Calabria migliora la sua posizione passando dal 50° al 36° posto. Per quanto riguarda il digitale, Milano si conferma la città che acquista più e-book da Kindle Store. Confermate in seconda e terza posizione Roma e Torino, seguite da Bologna e Genova. Firenze si aggiudica la sesta posizione, seguita da Padova, Trieste e Verona. Napoli con il ... Leggi su ilfattoquotidiano

