Adottato il piano d'azione contro i cambiamenti climatici (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fra le misure, la riduzione delle emissioni di gas serra, il problema delle canicole e la protezione della biodiversità Leggi su media.tio.ch

AREschweiz : RT @UVEK_DATEC: #DecisioneCF Spazi verdi e specchi d’acqua contro il calore eccessivo nelle città: con queste e altre misure il Consiglio f… - ambasciatasvizz : RT @UVEK_DATEC: #DecisioneCF Spazi verdi e specchi d’acqua contro il calore eccessivo nelle città: con queste e altre misure il Consiglio f… - ufamCH : RT @UVEK_DATEC: #DecisioneCF Spazi verdi e specchi d’acqua contro il calore eccessivo nelle città: con queste e altre misure il Consiglio f… - UVEK_DATEC : #DecisioneCF Spazi verdi e specchi d’acqua contro il calore eccessivo nelle città: con queste e altre misure il Con… - barbara75toud : RT @PetLevrieri: C’è chi pensa che un #levriero non potrà mai essere adottato da chi ha già un gatto in casa... invece: ?? con un buon inser… -

Ultime Notizie dalla rete : Adottato piano

Qdpnews

In questo momento di programmi, proposte, promesse sembra opportuno portare l’attenzione sul dimenticato Parco Regionale delle Alpi Apuane, geoparco Unesco, non solo per invocare il rispetto di normat ...Per questo motivo i carabinieri hanno adottato tutti gli accorgimenti possibili ... nel caso il 59enne avesse voluto lanciarsi dal quarto piano. Con il passare delle ore si è capito che Ballarin ...