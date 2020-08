Terremoto di magnitudo 6.6 nelle Filippine, un morto accertato e case crollate (Di martedì 18 agosto 2020) Un Terremoto di magnitudo 6.6 della scala Richter si è abbattuto oggi nelle Filippine, già alle prese con l’aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 (164mila quelli accertati) e conseguenti misure restrittive per gli spostamenti interni, con un quarto della popolazione che è in lockdown.L’epicentro del Terremoto, che ha colpito la zona centrale del paese, è stato individuato nella regione di Bicol, precisamente nel mare di Samar, a sud-est dell'Isola di Masbate, meta turistica.Molti i danni, con case crollate ed edifici gravemente danneggiati, mentre le autorità hanno riferito per ora di un solo morto accertato in conseguenza del sisma. Le ricerche di eventuali dispersi, feriti gravi ... Leggi su blogo

