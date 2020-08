Spari nella base militare presso Bamako nel Mali, monito ambasciate: “Restate a casa” (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA – Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi oggi a Kati, la principale base militare alle porte di Bamako, non lontano dal palazzo della presidenza del Mali: lo hanno riferito fonti della stampa locale, concordanti.Alcune ambasciate, in particolare quelle di Francia e Norvegia, hanno chiesto agli abitanti di restare nelle proprie case “a causa del rischio di disordini nella citta’ di Bamako”.La base di Kati e’ stata al centro delle vicende del golpe del 2012. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Spari nella base militare presso Bamako nel Mali, monito ambasciate: “Restate a casa” Mobilitazione anti-violenza in Colombia dopo l’uccisione di nove giovani In Nigeria studenti tornano in aula per gli esami di maturità In Cina approvato il brevetto per un possibile vaccino anti-Covid Attentato all’hotel di Mogadiscio, Al Shabaab lo rivendica Bielorussia, migliaia di medici si uniscono: “Ospedali in stato di guerra, documentiamo le violenze” Leggi su dire

fruscolone : @tonygatto16 Madre natura purtroppo ti ha leso molto più il cervellino che il fisico,torna nella Sila a sculacciare… - Raineri_Lu : RT @AndreadeGeorgio: ***BRAKING NEWS*** #Mali Dalle 09 di stamattina registrati intensi spari a #Kati nel principale campo militare alle po… - AndreaDElia9 : RT @AndreadeGeorgio: ***BRAKING NEWS*** #Mali Dalle 09 di stamattina registrati intensi spari a #Kati nel principale campo militare alle po… - SandroPinko : RT @AndreadeGeorgio: ***BRAKING NEWS*** #Mali Dalle 09 di stamattina registrati intensi spari a #Kati nel principale campo militare alle po… - lukealb : RT @AndreadeGeorgio: ***BRAKING NEWS*** #Mali Dalle 09 di stamattina registrati intensi spari a #Kati nel principale campo militare alle po… -