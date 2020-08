Rinforzi e addii: Napoli, pronta la rivoluzione in difesa (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli si prepara ad una vera e propria rivoluzione sul mercato. E se l’attacco sarà completamente ridisegnato, dopo l’addio di Callejon e quello imminente di Milik, Llorente e Younas, ci saranno tante novità anche in difesa. Le grandi manovre sono già cominciate. La società partenopea sta lavorando ad una nuova retroguardia per la prossima stagione e non si fermerà all’acquisto di Rrahmani, già prelevato dal Verona a gennaio per 14 milioni di euro. Kalidou Koulibaly sembra ormai destinato all’addio: il senegalese ha tante offerte ma vuole soltanto il Manchester City. Non sarà l’unica partenza del reparto arretrato. Sta per terminare l’avventura in maglia azzurra di Nikola Maksimovic. In bilico c’è anche il ... Leggi su anteprima24

Il Milan è alla ricerca di rinforzi in difesa, soprattutto dopo l’infortunio di Musacchio e i vari Duarte e Gabbia oltre a Kjaer: il nome nuovo può arrivare da Raiola Il nuovo Milan sta nascendo, anch ...

Parmamania: D’Aversa ancora crociato, ora si programma la nuova stagione

Il dopo Faggiano è già cominciato e il suo sostituto (non ancora ufficializzato) Marcello Carli si è incontrato in Sardegna con il mister D’Aversa e con il Club ...

