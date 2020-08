Psg, Tuchel: «Raggiunto il traguardo più importante della mia carriera» (Di martedì 18 agosto 2020) L’allenatore del Psg ha analizzato la vittoria contro il Lipsia, semifinale di Champions League Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato al termine della semifinale di Champions League contro il Lipsia; vinta per 3-0. DI MARIA E MBAPPE – «Utilizzare le accelerazioni di Di Maria e Mbappé era uno dei nostri piani e ci siamo riusciti. Non era facile, i calciatori andavano messi a loro agio senza grandi dettami tattici. Siamo molto forti. La squadra ha dimostrato qualità, fame e determinazione; finale meritata. Sentiamo che i tifosi sono con noi e che hanno fiducia in noi». FINALE – «Il Bayern è favorito contro il Lione, ma mi divertirò a guardare quella partita. Domenica sarà la sfida più importante della mia ... Leggi su calcionews24

