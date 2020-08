Pompei, turista sale sul tetto delle terme: rischia un anno in carcere (Di martedì 18 agosto 2020) Un nuovo caso davvero incredibile accaduto a Pompei con una giovane turista che si è fatta un selfie sul tetto delle terme degli scavi: previsto anche il carcere Un errore che potrebbe diventare davvero imperdonabile. Nei giorni scorsi una giovane turista è salita sul tetto delle terme romane degli scavi di Pompei per un selfie. … Leggi su viagginews

HuffPostItalia : Turista sale sul tetto delle Terme Centrali agli Scavi di Pompei per scattarsi un selfie - Tg1Raiofficial : #Pompei Una #turista sale sul tetto delle antiche terme per scattarsi un #selfie. Indagine interna della sovrintend… - fanpage : Non l'avesse mai fatto. - infoitinterno : Morale della favola / Turista a Pompei, quel selfie fuorilegge punito da una foto - infoitinterno : Rischia un anno di carcere la turista salita sul tetto delle Terme negli Scavi di Pompei -