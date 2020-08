Nintendo: Tutte le novità dell’Indie World del 18 Agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Con un nuovo Indie World andato in onda quest’oggi, Nintendo ha mostrato una vasta gamma di titoli indipendenti in arrivo su Nintendo Switch quest’anno e nel 2021. I giochi presentati annoverano il dungeon crawler rogue-like Hades, Card Shark, l’affascinante avventura di un baro, e Raji: An Ancient Epic, un gioco d’azione e avventura ispirato alle mitologie indù e balinese che sarà disponibile già da oggi. Il video si è concluso con l’annuncio di un aggiornamento gratuito per Untitled Goose Game, che introdurrà una modalità per due giocatori e sarà pubblicato il 23 settembre. I titoli presentati oggi includono: Hades di Supergiant Games: Hades è un dungeon crawler rogue-like che combina gli aspetti migliori dei titoli di Supergiant acclamati ... Leggi su gamerbrain

