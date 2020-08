Napoli, anche Maskimovic in uscita: ecco i motivi della probabile cessione (Di martedì 18 agosto 2020) In difesa Kalidou Koulibaly non è l’unico calciatore in uscita nella zona centrale del reparto. Ad aggiungersi alla lista in uscita, stando a quanto riportato nelle ultime ore da Tuttosport, dovrebbe esserci anche Nikola Maksimovic. Nonostante l’ultima stagione giocata ad altissimi livelli, le strade di Napoli e del difensore serbo si separeranno con molte probabilità. … L'articolo Leggi su dailynews24

MarioGiunta : Napoli, c’è anche il Borussia Dortmund su Allan! ???? @SkySport #napoli #bvb #dortmund #transfer - _Carabinieri_ : L’Arma in prima linea contro la violenza sulle donne. Esemplificativo il dato estivo dei #Carabinieri a #Napoli: de… - salvato92244761 : @ADeLaurentiis Vedi la differenza da quando ti sei comprato il Napoli e l’Inter mercenario adesso vanno via anche K… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale RAI – Contatto diretto tra il Newcastle e il Napoli per Mil… - mj_inlove8 : RT @teatrolafenice: ?? «Il dubbio è apertura. E l’apertura è tolleranza». Oggi ricordiamo anche Luciano De Crescenzo (Napoli, 18 agosto 1928… -