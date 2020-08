Modica, bimbo di un anno morto in ospedale: fermata anche la madre (Di martedì 18 agosto 2020) Ci sono novità sulla vicenda che ha riguardato un piccolo bimbo di appena un anno, originario di Siracusa, che ieri era stato portato all’ospedale di Modica con evidenti lividi sul corpo prima di morire tra le braccia dei medici. Di ieri la notizia di un fermo da parte della Polizia nei confronti di un uomo, il convivente della madre. Oggi la decisione della Procura di Siracusa di disporre il fermo anche per la madre del piccolo. In ospedale con lividi sul corpo, bimbo ad un anno Erano stati i genitori a portare con estrema urgenza il piccolo bimbo di un anno in ospedale dove fin da subito i medici hanno riscontrato sul suo corpo ... Leggi su thesocialpost

