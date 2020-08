Lo stupro da incubo a Lignano: la telefonata dell'immigrato. Poi l'inferno (Di martedì 18 agosto 2020) Valentina Dardari Uno di loro ha fatto da palo agli altri. Adesso verranno ancora affidati a una comunità Ci sono novità per quanto riguarda lo stupro ai danni di una ragazzina di soli 15 anni avvenuto sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro la notte di Ferragosto. Per il crimine sotto stati fermati tre immigrati minorenni, due albanesi e uno egiziano. La ragazza ne ha riconosciuti solo due, come ha spiegato il dirigente della Squadra Mobile Di Udine Massimiliano Ortolan. In due hanno stuprato la ragazza in spiaggia Secondo quanto emerso uno di loro invitò gli altri due ad abusare sessualmente della giovane vittima. Il terzo ragazzo, albanese, quello che non è stato riconosciuto dalla 15enne, è stato comunque denunciato a piede libero e affidato nuovamente agli educatori ... Leggi su ilgiornale

Ci sono novità per quanto riguarda lo stupro ai danni di una ragazzina di soli 15 anni avvenuto sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro la notte di Ferragosto. Per il crimine sotto stati fermati tre ...

