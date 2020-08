L’inarrestabile ascesa della fotografia computazionale (Di martedì 18 agosto 2020) fotografia computazionale. I computer in fotografia non sono una novità. Ogni macchina fotografica dell’era digitale richiede una potenza di elaborazione per creare l’immagine. Già prima dell’alba del digitale, i processori venivano utilizzati nelle macchine fotografiche a pellicola: essi controllavano cose come le modalità di esposizione automatica, la messa a fuoco automatica e la potenza del flash. Oggi, i computer delle nostre fotocamere sono estremamente potenti. Possono analizzare il tipo di scena davanti al nostro obiettivo, la velocità e la direzione di un soggetto tracciato e persino agganciare l’occhio di un soggetto. Sono davvero incredibili. Tuttavia, per quanto siano bravi e potenti i nostri processori, stanno semplicemente aiutando la nostra ... Leggi su fotografareindigitale

