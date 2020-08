La Lega sospende il consigliere che aveva pubblicato un selfie davanti alla cripta di Mussolini (Di martedì 18 agosto 2020) «I valori di libertà e democrazia non devono essere mai minimamente messi in discussione». Con queste poche parole la Lega ha annunciato la sospensione del consigliere comunale di Scandicci (in provincia di Firenze) Christian Braccini che due giorni fa ha pubblicato sui suoi canali social una foto davanti alla cripta di Benito Mussolini (a Predappio) con la scritta «Viva l’Italia». La decisione, però, non ha spento le polemiche, con il Partito Democratico che ha chiesto le dimissioni dalla sua carica istituzionale in Toscana. Ma il leghista, attualmente sospeso, non ci sta e risponde agli attacchi. LEGGI ANCHE > Rivendicò le cose buone fatte da Mussolini. Ora passa dal Pd a ... Leggi su giornalettismo

