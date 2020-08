Iran ha pagato taglie ai Talebani per aver preso di mira truppe USA a Kabul, secondo l’Intelligence (Di martedì 18 agosto 2020) secondo l’Intelligence USA, l’Iran ha pagato taglie ai Talebani per aver preso di mira le truppe statunitensi in Afghanistan. Hanno identificato dei pagamenti legati ad almeno sei attacchi effettuati dal gruppo di militanti lo scorso anno. Tra questi è incluso un attentato suicida contro una base aerea a dicembre. L’Iran ha pagato taglie ai Talebani … Leggi su periodicodaily

