Il decorso dell’epidemia sarà molto lento ma controllato. Sileri: “Dobbiamo convivere con il virus e fare più tamponi. La scuola ripartirà in sicurezza” (Di martedì 18 agosto 2020) “Con questo virus dobbiamo conviverci, ma la scuola dovrà ripartire in sicurezza, ci aspettiamo un aumento controllato dei contagi, i tamponi devono crescere di più, dobbiamo convivere con il virus, l’importante è che non riparta l’epidemia nella stessa forma di marzo. Ma io non credo, faccio fatica a pensare alla ripresa dell’andamento del virus forte come a febbraio e marzo”. E’ quanto ha detto a Sky Tg24 il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri. In presenza di casi positivi negli Istituti, ha spiegato ancora l’esponente dell’Esecutivo, “si faranno i controlli a tutte le persone intorno, si disporrà temporaneamente la chiusura, e una volta identificati i positivi ... Leggi su lanotiziagiornale

