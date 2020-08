“Hey, ma che significa? Anna Tatangelo?”. Gigi D’Alessio, tutti hanno notato quel suo gesto. Non ci sono dubbi (Di martedì 18 agosto 2020) Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo non stanno più insieme. La prima separazione è arrivata dopo 11 anni di vita insieme ed un figlio, Andrea, di 7 anni. Ma quali sono oggi i rapporti tra i due? Ebbene, se per Anna non è un problema parlare della loro storia, il cantante napoletano sembra più restio e forse un motivo c’è. “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre” ha dichiarato la prima al Corriere della Sera. Parole al miele che dimostrano, se ce ne fosse bisogno, anche la capacità di andare avanti e voltare pagina. E Gigi che fa? Il cantautore, che nel corso della sua carriera ha venduto oltre 26 milioni di dischi e ottenuto 3 dischi di diamante e ... Leggi su caffeinamagazine

