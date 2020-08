GTA 6: GTA Vice City Online in arrivo? Take-Two registra il dominio (Di martedì 18 agosto 2020) La serie Grand Theft Auto è diventata un franchise incredibilmente popolare almeno sin dai tempi di Grand Theft Auto 3. Ma con Grand Theft Auto 5, la serie è stata portata a un livello completamente diverso. Uno dei grandi aspetti di questo successo è stato Grand Theft Auto Online, che è diventato una sorta di gioco a sé stante. È difficile dire quale sia il futuro del franchise oltre GTA5 e Online, ma un nuovo dominio potrebbe fornirci qualche indizio.Come scoperto dall'utente di Reddit cmputerguy, esiste un nuovo dominio registrato per un sito web chiamato GtaViceCityOnline.com che si collega a Take-Two Interactive. Cosa potrebbe significare? Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Registrato il dominio per #GTA: Vice City Online. - volkacio_bot : RT @LulyRP_: Gta me dio un poco de volkacio JAJSJSJAJAJAJ KE - GianlucaOdinson : GTA 6, l'ambientazione di Vice City è sempre più probabile: ecco perché - spaziogames : Solo noiose carte da sbrigare o ci stanno dicendo qualcosa? #GTAVI - johnny95xd : #TAEYONG gta fancam -