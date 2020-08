Giana Erminio, rebus per la panchina: Ardito e Zenoni in pole (Di martedì 18 agosto 2020) , la società deve rimettere insieme i pezzi in vista del prossimo campionato Le panchine in questo momento sono più che bollenti, soprattutto in serie C. La Giana Erminio deve ricostruire la squadra e rimettere insieme i pezzi, anche in vista della riammissione in serie C. Si pensa soprattutto alla panchina, con due nomi che possono rilanciare la squadra di Gorgonzola. Ardito O Zenoni – Al momento i due favoriti restano Ardito e Zenoni, come riportato da TuttoC.com. Entrambi sono profili giovani, ma possono rientrare nei profili richiesti dalla società. Al momento però bisognerà attendere, il tutto dipenderà dalla riammissione alla terza serie. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

mony_carmy : Zola per me = ex calciatore Gorgonzola per me = roba vomitevole oltre a città del Giana Erminio (manco la squadra mi piace pensa) - villdav3 : #UFFICIALE: l'ex portiere della Giana Erminio #SimoneTota è un nuovo giocatore del Breno - Stefano_villa73 : @cicciovalenti Quelli non sono tifosi dell'Inter, sono quelli abituati a seguire la Giana Erminio. - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Giana Erminio, vicino il rinnovo di Acerbis - ruzzi76 : @LaJuvehaRonaldo @TuttoMercatoWeb Io avevo letto al Teramo, Giana Erminio e Sangiovannese... -

Ultime Notizie dalla rete : Giana Erminio NOTIZIA TC - Giana Erminio, vicino il rinnovo di Acerbis Tutto Lega Pro Pro Livorno, il sogno è Luci Seravezza fa il colpo Bagnai

Giana Erminio e Ravenna, tre poltrone vacanti dunque anche in D che spettano al Vado, Corticella e Nardò. Il Siena, attraverso il sindaco, ha chiesto l'ammissione alla serie D per cui verrà ...

Serie C possibili gironi: ecco la probabile ipotesi per la stagione 2020-21

Con la retrocessione del Perugia avvenuta venerdì sera nello spareggio playout contro il Pescara, anche se non ufficialmente si sanno finalmente le sessanta squadre che parteciperanno al prossimo camp ...

Giana Erminio e Ravenna, tre poltrone vacanti dunque anche in D che spettano al Vado, Corticella e Nardò. Il Siena, attraverso il sindaco, ha chiesto l'ammissione alla serie D per cui verrà ...Con la retrocessione del Perugia avvenuta venerdì sera nello spareggio playout contro il Pescara, anche se non ufficialmente si sanno finalmente le sessanta squadre che parteciperanno al prossimo camp ...