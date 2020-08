Follia a Fiumicino: accoltella l’ex cognato, rompe il setto nasale ad un agente di Polizia poi minaccia il suicidio (Di martedì 18 agosto 2020) Le ossa del naso rotte in più punti, il labbro ed un orecchio spaccati ed il conseguente trauma cranico non commotivo: questo recita il verbale di pronto soccorso rilasciato ad un appartenente alla Polizia di Stato intervenuto per fermare un 40enne che, qualche giorno prima, aveva ferito l’ex cognato. I fatti a Ferragosto La notte di ferragosto il cognato dell’odierno arrestato, le cui iniziali sono R.A., ha denunciato presso il commissariato di Fiumicino, diretto da Catello Somma, di essere stato aggredito e ferito al braccio con una coltellata dall’ex marito della sorella. In particolare R.A. aveva costretto la sua vittima a fermarsi lanciandogli un sasso contro la macchina e, quando l’uomo era sceso, aveva provato a colpirlo all’addome con un coltello da cucina; quest’ultimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

