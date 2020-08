Dall’Inghilterra: nessuna offerta del City per Koulibaly. Guardiola non è convinto (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’account inglese che si occupa di calciomercato, Indykaila, di solito molto ben informato, frena l’entusiasmo italiano per l’affare Koulibaly-Manchester City. Il primo tweet è dedicato proprio ai media italiani definiti eccitati dall’offerta del City per Koulibaly. “Quei ragazzi dovrebbero calmarsi, non c’è alcuna offerta del Manchester City che considera Koulibaly l’ultima carta da giocarsi. La sua età e le sue condizioni fisiche rappresentano un ostacolo. In un secondo tweet, spiega che Guardiola non è convinto al 100% e che invece il consiglio vorrebbe acquistare il giocatore. Domani si terrà una riunione per decidere. The Italians ... Leggi su ilnapolista

napolista : Dall’Inghilterra: nessuna offerta del City per Koulibaly. Guardiola non è convinto Domani ci sarà un consiglio del… - achspol89 : @LaVenadeDeRossi @Fil_Biafora @tempoweb @Teleradiostereo Dall'Inghilterra nessuna proposta? - modamanager : RT @Nellina38303549: Perché in Germania e in Francia protestano tante persone e in Italia no? Perché in Inghilterra hanno votato l'uscita… - ALisimberti : RT @Nellina38303549: Perché in Germania e in Francia protestano tante persone e in Italia no? Perché in Inghilterra hanno votato l'uscita… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Inghilterra nessuna Questa sarà l'ultima stagione di Kimi Raikkonen in Formula 1? Gooruf