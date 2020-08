Cesare Romiti, non dimentichiamo cosa è stato (Di martedì 18 agosto 2020) Davanti alla morte, come ci ha insegnato Totò, ogni differenza scompare. Anche l’uomo più potente d’Italia – e certamente Cesare Romiti era tra quelli – diventa come gli altri. La morte, in realtà, ci restituisce la vera luce delle cose, quella che le fregnacce del nostro vivere cercano di nascondere. Tutti uguali da morti, perché ridotti alle sole cose che contano, che non sono il successo, le cerimonie e le funzioni pubbliche e private. Tutti uguali, ma non per questo dimentichi di ciò che è stato. Non costretti alla laudatio ad ogni costo. Banale dire che certamente l’unico vero Giudizio non spetta agli uomini, quindi superfluo perpetuare le menzogne terrene. I grandi, tra l’altro, se mai accadrà, non andranno certo in Paradiso per le belle parole ... Leggi su ilfattoquotidiano

