Calciomercato Palermo, occhi puntati in casa Monza: per la difesa piace anche Marconi (Di martedì 18 agosto 2020) La dirigenza rosanero è al lavoro per completare l'organico da mettere a disposizione di Roberto Boscaglia.Nella giornata di mercoledì, il tecnico originario di Gela firmerà il contratto che lo legherà al club di Viale del Fante per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022. Nel frattempo, il coach ex Trapani ha già le idee piuttosto chiare su come impostare il Palermo. Dopo l'arrivo dell'attaccante Andrea Saraniti e dell'esterno offensivo Nicola Valente, il primo prelevato dal Lecce, il secondo svincolato dalla Carrarese, l'allenatore siciliano ha indicato i nomi di un difensore e di un centrocampista già allenati alla Virtus Entella: si tratta di Marco Chiosa e Luca Mazzitelli, due profili che difficilmente accetteranno di scendere un gradino per risalire entro un anno. Ragion per cui, "la ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, occhi puntati in casa #Monza: per la difesa piace anche #Marconi - tabellamercatob : Aggiornamento #calciomercato #SerieB Cambio prestito in #SerieC L'attaccante classe '88 del #Lecce Andrea Saranit… - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, occhi puntati in casa Monza: per la difesa piace anche Marconi - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, occhi puntati in casa Monza: per la difesa piace anche Marconi - ForzaPalermoIT : #GAZZETTA - #Palermo, entro fine settimana altri tre innesti #rassegnastampa #Gazzettadellosport #PalermoFC… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, arriva la conferma del ds Taibi: “I rosa hanno richiesto Corazza” Mediagol.it Calciomercato Juventus, Dybala sul punto di partire. La situazione

Troppa la differenza tra ingaggio richiesto e quello che gli offre la dirigenza. Acquistato nel 2015 dal Palermo per 40 milioni (8 di bonus compresi), potrebbe essere venduto per 90-100 milioni. E’ ...

Gds: “Palermo. Le trattative, il difensore è in uscita dal club lombardo come Brighenti. Occhi sul Monza, piace pure Marconi”

09:11Gds: “Palermo. Le trattative, il difensore è in uscita dal club lombardo come Brighenti. Occhi sul Monza, piace pure Marconi” 08:58Gds: “Il 3 settembre nuovo round Zamparini-FIGC” 21:01Ds Entella ...

Troppa la differenza tra ingaggio richiesto e quello che gli offre la dirigenza. Acquistato nel 2015 dal Palermo per 40 milioni (8 di bonus compresi), potrebbe essere venduto per 90-100 milioni. E’ ...09:11Gds: “Palermo. Le trattative, il difensore è in uscita dal club lombardo come Brighenti. Occhi sul Monza, piace pure Marconi” 08:58Gds: “Il 3 settembre nuovo round Zamparini-FIGC” 21:01Ds Entella ...