Brad Pitt e Jennifer Aniston tornano insieme (ma non come sognano i fan) (Di martedì 18 agosto 2020) Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme. La notizia che sognavano tantissimi fan è finalmente arrivata, ma non si tratta però di un riavvicinamento sentimentale. Le due star del cinema americano, marito e moglie dal 2000 al 2005, torneranno infatti uno vicino all’altra solo per recitare – insieme a tanti altri attori di fama internazionale – una parte del copione di «Fuori di testa», celebre film del 1992. Leggi su vanityfair

tisaniina : rispondo al cellulare sperando sia -ottica con i miei occhiali pronti -segreteria studenti con il certificato -univ… - favellare : nessuno: utente medio del twitter ogni settimana: young leo dicaprio ???? johnny depp in the 90s ???? brad pitt ???? i più boni di tutti ?? - NNazionali : Brad Pitt e Jennifer Aniston tornano insieme virtualmente per un evento di beneficienza. Ex marito e moglie... - seriesaddickted : @TessaTrisRose il padre di serena io non l'ho riconosciutoooo glee non l'ho visto quindi bo, greys anatomy idem, qu… - TessaTrisRose : @seriesaddickted No allora me ne sono persa un paio, io ho visto sicuramente quello che fa il papà di Serena in Gos… -