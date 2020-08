Ag. Sepe sbotta: "Chi parla di vice-Ospina non l'ha visto negli ultimi due anni..." (Di martedì 18 agosto 2020) Mario Giuffredi, agente del portiere del Parma Luigi Sepe, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' una delle mie più grandi soddisfazioni, credo che sarà tra i portieri più get ... Leggi su tuttonapoli

Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Ag. Sepe sbotta: 'Chi parla di vice-Ospina non l'ha visto negli ultimi due anni...' - tuttonapoli : Ag. Sepe sbotta: 'Chi parla di vice-Ospina non l'ha visto negli ultimi due anni...' -

Ultime Notizie dalla rete : Sepe sbotta Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie: arrivano aumenti in busta paga. Lo comunica Alfredo Sepe della FIALS. AssoCareNews.it Ag. Sepe sbotta: "Chi parla di vice-Ospina non l'ha visto negli ultimi due anni..."

Mario Giuffredi, agente del portiere del Parma Luigi Sepe, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' una delle mie più grandi soddisfazioni, credo che sarà ...

Mario Giuffredi, agente del portiere del Parma Luigi Sepe, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' una delle mie più grandi soddisfazioni, credo che sarà ...